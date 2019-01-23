Beşiktaş'ta Martins sesleri

Ara transferde kadrosundan önemli oyuncularla yollarını ayıran Beşiktaş için Gelson Martins iddiası. İspanyol basını, Siyah-Beyazlılar’ın 23 yaşındaki Yeşil Burun Adalı asıllı Portekizli sağ kanat oyuncusu için Atletico Madrid’in kapısını çaldığını duyurdu. Spor gazetelerinde yer alan haberlerde Kartal’ın Atletico Madrid’de fazla şans bulamadığı için ayrılma kararı veren Martins için kiralama formülü üzerinde durduğu kaydedildi. Bu arada Beşiktaş’ın yanı sıra Gelson Martin’in Arsenal, Milan, Wolverhampton gibi takımların da listesinde olduğu ileri sürüldü. Öte yandan Beşiktaş, Babel’in yerine transfer etmeyi düşündüğü Ukraynalı yıldız Konoplyanka’nın transferinden vazgetçi. Schalke’de yıllık 3.5 milyon euro alan 29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’tan yıllık 4.5 milyon euro talep ettiği ortaya çıktı.