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Spor

Beşiktaş'ta Mert Günok yerine Ersin

Sakatlıklar başı belada olan Beşiktaş'ta bu akşam oynanacak Konferans Ligi mücadelesinde kaleyei Mert Günok'un rahatsızlığı nedeniyle genç file bekçisi Ersin Destanoğlu devralacak.

Sabah14 Aralık 2023 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Mert Günok yerine Ersin
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Beşiktaş'ta dertlerin arkası gelmiyor. Son iki aydır sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlı ekipte 5 oyuncunun da kadro dışı bırakılması sonrası, futbolcu sayısında ciddi bir azalma yaşandı. Konferans Ligi'nde Lugano ile deplasmanda karşılaşacak olan Kartal, şok üstüne şok yaşadı.

Mert Günok sol diz eklem sıvı artışı, Rebic besin zehirlenmesi, Colley sol alt adale sakatlığı yaşadı. Ayrıca Necip Uysal'ın da sol alt baldır arka adalesinden birinci derece yaralanma yaşadığı ve durumunun bugün belli olacağı, bu nedenle kafileye dahil edildiği kaydedildi.

MERT GÜNOK ENDİŞESİ

Fenerbahçe derbisinde tarihi yenilgiyi önleyen Mert Günok'un, dizindeki sorun nedeniyle sakatlar kervanına katılması moralleri bozdu. Milli file bekçisinin yerine Lugano karşısında eldivenleri Ersin Destanoğlu takacak.

ELDE 2 STOPER VAR

Siyah-Beyazlı ekipte Omar Colley'in sakatlığı, Necip'in de durumunun belli olmaması sebebiyle sağlıklı iki stoper kalmış oldu. Amartey ve 19 yaşındaki Aytuğ Batur Kömeç'in karşılaşmada 11'de yer alması bekleniyor.

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