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Spor

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi şov!

Beşiktaş'taki son golünü 15 Ekim'de atan Michy Batshuayi, Kayserispor karşılaşmasının son anlarında patlama yaptı. Belçikalı yıldız, Kayserispor ağlarını 2 kez salladı ve 1 de asist yaparak maça damgasını vurdu.

13 Aralık 2021 Pazartesi 09:07 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 09:07
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Sezon başında Chelsea'den kiralık olarak alınan Michy Batshuayi, Kayserispor karşılaşmasının son anlarında adeta şov yaparak takımının müthiş geri dönüşünde başrolü oynayan isimlerden biriydi. Bu maç öncesi son golünü 15 Ekim'de 3-2 kaybedilen Başakşehir deplasmanında atan Batshuayi, o günden buna yana sessizliğini koruyordu. Yıldız futbolcu, dün akşamki mücadelenin ilk yarısının 32. dakikasında ceza sahasının sağ çaprazından vurdu ama kaleci Lung topu kurtardı. Onun 65'teki şutunda da top kornere gitti. Ancak daha sonra Güven Yalçın'ın da oyuna girmesiyle Belçikalı futbolcu, bir anda vites artırdı.

BEŞİNCİ GOLÜNE ULAŞTI...

Tecrübeli futbolcu, 84. dakikada skora 2-2'lik beraberliği getiren golü filelerle buluşturdu. Resitaline devam eden Batshuayi, 89. dakikada bu kez harika bir çalım atarak rakibini geçti ve sağdan sert bir vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi. Yıldız futbolcu, uzatmalarda da kendisine 2 asist yapan Güven Ya lçın'a pası verip, maçın skorunun ilan edilmesine de katkıda bulundu. Batshuayi, ligde toplamda 6. golünü ve 2. asistini yaptı.

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