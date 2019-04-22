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Beşiktaş'ta Mircea Lucescu tartışması

Yeni hoca olacağı iddia edilen Lucescu için Beşiktaş içinde fikir ayrılığı oluştu.

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Son dönemde Şenol Güneş'in yerine Mircea Lucescu'nun geleceği iddiaları Beşiktaş'ta gündem maddesi... Rumen teknik adamın gelecek sezon eşofmanlarla kulübede olacağı iddiaları artarken, kulüp içinde Lucescu'yu 'isteyenler ve istemeyenler' olarak iki farklı grup oluştuğu ifade edildi.
 
Buna göre tecrübeli teknik adamın gelmesini isteyenlerin "Türkiye'yi tanıyor. Türk futbolcusunun ruh halinden iyi anlıyor. Eski dönemde kazandığı başarılar unutulmadı" diyerek destek verdiği bildirilirken, istemeyenlerin ise "Çok yaşlandı. Milli takımda çok başarısız oldu. Eski dönemde başarıları vardı ama 11 puan öndeyken kaybedilen bir de şampiyonluk var" hatırlatmasını yaparak karşı çıktıkları kaydedildi. Başkan Fikret Orman, hâlâ net bir karar vermiş değil.
 
(Fotomaç)
 

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