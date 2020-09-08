İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Eylül 2020 Salı / 20 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4802
  • EURO
    8,837
  • ALTIN
    463.002
  • BIST100
    1097.02
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas kadro dışı
Spor

Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas kadro dışı

Beşiktaş'ta Douglas ve Mirin kadro dışı bırakıldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, iki futbolcunun da idmanlardaki performansı ve disiplinsiz hareketlerinden rahatsız olduğu için böyle bir karar aldığı öğrenildi.

08 Eylül 2020 Salı 11:28 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 11:37
ABONE OL

Beşiktaş'ta Brezilyalı sağ bel Douglas Pereira dos Santos ve Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin kadro dışı bırakıldı.

Siyah beyazlıların iki savunma oyuncusu ile yollarını ayırması bekleniyor. Mirin ve Douglas bu süreçte takımdan ayrı çalışmalarını sürdürecek. 

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, iki futbolcunun idmanlardaki performansı ve disiplinsiz hareketlerinden rahatsız olduğu için böyle bir karar aldığı gelen haberler arasında.

Mirin ve Douglas'ın Beşiktaş ile 2'şer yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.