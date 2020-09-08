08 Eylül 2020 Salı 11:28 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 11:37

Beşiktaş'ta Brezilyalı sağ bel Douglas Pereira dos Santos ve Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin kadro dışı bırakıldı.

Siyah beyazlıların iki savunma oyuncusu ile yollarını ayırması bekleniyor. Mirin ve Douglas bu süreçte takımdan ayrı çalışmalarını sürdürecek.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, iki futbolcunun idmanlardaki performansı ve disiplinsiz hareketlerinden rahatsız olduğu için böyle bir karar aldığı gelen haberler arasında.

Mirin ve Douglas'ın Beşiktaş ile 2'şer yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.