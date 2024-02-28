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Spor

Beşiktaş'ta Muçi'ye derbide özel görev

Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü Fernando Santos yıldız oyuncu Ernest Muçi'ye zorlu maçta özel bir görev verdi. İşte detaylar...

Fanatik28 Şubat 2024 Çarşamba 10:30 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Muçi'ye derbide özel görev
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Beşiktaş, bu hafta hem kupada hem de ligde birbirinden önemli 2 kritik maça çıkacak. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında erkenden havlu atılmasından dolayı tüm hedefini Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olarak belirleyen siyah beyazlılar'da teknik ekip, derbi öncesi oyuncularını bu maça konsantre olmaları konusunda uyarıyor.

MUÇI'YE ÖZEL GÖREV

Yıldız futbolcu, Fernando Santos'un talimatıyla bu akşamki Konyaspor karşılaşmasında da Beşiktaş'ın en önemli hücum kozlarından biri olacak. Sık sık rakip kaleyi şut bombardımanına tutacak olan Arnavut 10 numara, gol serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.

Muci, Konyaspor karşısında da şov yapıp ardından hafta sonunda Galatasaray'la oynayacakları derbide de aynı kalitesini göstermeyi hedefliyor.

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