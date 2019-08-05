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Beşiktaş'ta Necip Uysal sakatlığı sebebiyle sahalardan en az 10 gün uzak kalacak

Brescia maçında sakatlanan Necip'in, derin kasık bölgesi adalesinde yaralanma tespit edildi.

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Beşiktaş Futbol Takımı'nın İtalyan ekibi Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal'ın derin kasık bölgesi adalesinde yaralanma tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının 10. dakikasında rakip oyuncuya müdahale etmek isterken ayağı zemine takılan ve maçın 30. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Necip Uysal'ın yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre derin kasık bölgesi (obturatuar externus) adalesinde grade 1 yaralanma tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi. 

10 GÜN OYNAMAYACAK 

Öte yandan başarılı oyuncunun 10 gün boyunca sahalardan uzak kalacağı aktarıldı. 

(AA)

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