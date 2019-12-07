Beşiktaş'ta N'Koudou 15 gün sahalardan uzak kalacak
Sol üst arka bacak adalesinde zorlanma tespit edilen Nkoudou, 15 gün sahalardan uzak kalacak.
Beşiktaş’ın 24 Erzincanspor ile oynadığı maçta sakatlanan Nkoudou’nun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia ediliyor. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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