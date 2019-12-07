11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.69
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta N'Koudou 15 gün sahalardan uzak kalacak

Sol üst arka bacak adalesinde zorlanma tespit edilen Nkoudou, 15 gün sahalardan uzak kalacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş’ın 24 Erzincanspor ile oynadığı maçta sakatlanan Nkoudou’nun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia ediliyor. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Ayrıntılar geliyor...

Ceren´i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Emekli olamıyorsanız şampanya için!'

'Emekli olamıyorsanız şampanya için!'

Fatih Terim'den sürpriz! Aylar sonra kadroya alıyor

Fatih Terim'den sürpriz! Aylar sonra kadroya alıyor

ABD’deki karara Halkbank’tan tepki: Tüm yasal haklar kullanılacak

ABD’deki karara Halkbank’tan tepki: Tüm yasal haklar kullanılacak

'Ekonomi aydınlık bir döneme giriyor'

'Ekonomi aydınlık bir döneme giriyor'

Oscar Söyleşileri 2 - Bulgaristan: İklim değişikliği üzerine bir propaganda filmi

Oscar Söyleşileri 2 - Bulgaristan: İklim değişikliği üzerine bir propaganda filmi

Japonya’da kadınlara eşe övgü tavsiyesi: Ona ‘Sokrates gibisin’ deyin 

Japonya’da kadınlara eşe övgü tavsiyesi: Ona ‘Sokrates gibisin’ deyin 

TÜRGEV’li öğrenciler sempozyum sınavını geçti

TÜRGEV’li öğrenciler sempozyum sınavını geçti

'İstanbul’daki yaşanmışlıkların izini sürüyorum'

'İstanbul’daki yaşanmışlıkların izini sürüyorum'
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Türkiye´nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Göztepe stadının son hali

Göztepe stadının son hali

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA