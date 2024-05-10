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Spor

Beşiktaş'ta Oğuz Aydın sesleri!

Beşiktaş, gelecek sezon için gözünü Alanyaspor'da forma giyen Oğuz Aydın'a dikti.

10 Mayıs 2024 Cuma 19:06 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Oğuz Aydın sesleri!
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Bu sezon şampiyonluk yarışından çok uzak kalan ve gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş çalışmalarına hız verdi.

YENİ HEDEF BELİRLENDİ

Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş gözünü Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'a çevirdi.

Haberin detaylarında kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu fazlasıyla istediği ve 2.5 milyon euro teklif ettiği söylendi.

Ayrıca haberin detaylarında Alanyaspor yönetiminin, Oğuz Aydın için 5 milyon euro gelir beklediği de iddia edildi.

36 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 36 resmi maça çıkan Oğuz Aydın bu karşılaşmalarda 12 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.

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