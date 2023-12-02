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Spor

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı

Beşiktaş Kulübü'nün olağan idari ve mali genel kurul toplantısı Akatlar Spor Kompleksi'nde başladı.

IHA2 Aralık 2023 Cumartesi 10:48 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı
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Beşiktaş Kulübü'nün olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı.

Beşiktaş'ta, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşen olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda divan başkanlığına Serdar Keskin seçildi.

Yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporlar takdim edilecek. Faaliyet ve denetim raporları üyelere aktarıldıktan sonra görüşmelere başlanacak.

Genel kurul toplantısında 1 Ocak-31 Aralık 2022 ve 01 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemleri idari ve mali yönden üyelerin oylarına sunulacak.

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