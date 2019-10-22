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Beşiktaş'ta olay iddia! Çebi'den 3 bin oy için 1 milyon dolar istemiş

Beşiktaş'ta olağanüstü kongreyi Ahmet Nur Çebi'nin kazanmasıyla değişim de başladı. CEO Gökhan Sarı'dan sonra kulübün pazarlama sorumlusu Umut Kutlu da görevi bıraktı. Gözler Levent Çifter’de.

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Kulüpte ilk istifa CEO Gökhan Sarı'dan geldi. Beşiktaş'tan ayrılmak için 4.5 milyon TL tazminat istediği öne sürülen ve 120 bin TL'lik maaşı ile dikkat çeken Sarı, dün görevini bıraktı.
 
Gökhan Sarı'nın ardından Pazarlama Sorumlusu Umut Kutlu da görevini bırakan ikinci isim oldu.
 
Gözler şimdi kongre öncesi Ahmet Nur Çebi'den 3 bine yakın oy karşılığında 1 milyon dolar istediği öne sürülen Genel Koordinatör Levent Çifter'de.
 
(Sabah)
 

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