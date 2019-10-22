Beşiktaş'ta olay iddia! Çebi'den 3 bin oy için 1 milyon dolar istemiş Beşiktaş'ta olağanüstü kongreyi Ahmet Nur Çebi'nin kazanmasıyla değişim de başladı. CEO Gökhan Sarı'dan sonra kulübün pazarlama sorumlusu Umut Kutlu da görevi bıraktı. Gözler Levent Çifter’de.