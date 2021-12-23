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Spor

Beşiktaş'ta Önder Karaveli için karar verildi

Sergen Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra takımı altyapı hocası Önder Karaveli'ye geçici olarak emanet eden Beşiktaş Yönetimi bir yandan da teknik direktör arayışlarına devam ediyordu. Ancak siyah beyazlı yönetim hoca arayışında kritik bir karar aldı. İşte detaylar...

Sabah23 Aralık 2021 Perşembe 09:26 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 09:27
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Beşiktaş'ta yeni hoca ile anlaşma sağlanana kadar takımın başına getirilen U19 teknik direktörü Önder Karaveli, Kayseri galibiyeti ve Fenerbahçe beraberliği ile takımın 4 puan kazanmasını sağladı. Ayrıca ortaya konulan futbol, camiayı mutlu etti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yönetim de bu olumlu gelişmelere kayıtsız kalmadı ve ilk yarının son iki maçında takımı Karaveli'ye teslim etme kararı aldı.

47 yaşındaki teknik adam, Göztepe ve Konya maçlarından 6 puan alınması, ardından 5 Ocak'ta Antalya ile Katar'da oynanacak Süper Kupa'nın kazanılması halinde sezon sonuna kadar teknik direktör koltuğunda oturmayı garantileyecek.

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