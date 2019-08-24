32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 279.197
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta orta saha için Gonalons

Beşiktaş, Roma’nın Fransız futbolcusu Maxime Gonalons için girişimlere başladı. SiyahBeyazlılar, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonu ile kiralanmak istiyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AKŞAM
 
BEŞİKTAŞ’TA transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosuna defansif orta saha katmak isteyen Siyah Beyazlılar,  Roma’nın Fransız oyuncusu Maxime Gonalons ile ilgileniyor. Geçen sezon Sevilla’da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Beşiktaş Yönetimi, İtalyan ekibine teklifini iletti. Roma, bu sezon da kadro planlamasında yer almayan Gonalons’un kiralanmasına olumlu yaklaşıyor.
 
GELMEYE SICAK BAKIYOR
 
30 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Beşiktaş’a gelmeyi kabul ettiği ve artık son detayların görüşüldüğü kaydedildi. 1.87 boyundaki Maxime Gonalons geçen sezon Sevilla’da kiralık olarak forma giydi. Roma, Gonalons’u 2017 yılında Lyon’dan 5 milyon euro bedelle transfer ederken, Fransız orta sahanın geçen sezon Sevilla formasıyla toplamda 13 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Gonalons’un transfermarkt güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya fırlatmıştı! İlk girişimi başarısız oldu

Rusya fırlatmıştı! İlk girişimi başarısız oldu

Annesi HDP'nin önünde eylem yapan gencin nişanlısı iddialara cevap verdi

Annesi HDP'nin önünde eylem yapan gencin nişanlısı iddialara cevap verdi

Bakan Koca'dan o hastalara müjde: Yerli muadil ilaç geliyor

Bakan Koca'dan o hastalara müjde: Yerli muadil ilaç geliyor

O bölgede yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden sağanak uyarısı

O bölgede yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden sağanak uyarısı

Fahrettin Altun'dan 'Suriyeliler sınır dışı ediliyor' iddiasına sert yanıt

Fahrettin Altun'dan 'Suriyeliler sınır dışı ediliyor' iddiasına sert yanıt

Deşifre edildi! FETÖ 'patates hatları' böyle almış

Deşifre edildi! FETÖ 'patates hatları' böyle almış

Türk tarihine ışık tutacak... Koç başlı mezar taşı bulundu

Türk tarihine ışık tutacak... Koç başlı mezar taşı bulundu

Terör örgütü PKK/PYD çocuklara işkence yapıyor

Terör örgütü PKK/PYD çocuklara işkence yapıyor
 

POPÜLER HABERLER

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Tasarımı tamamlandı! Yerli makineli tüfek geliyor

Tasarımı tamamlandı! Yerli makineli tüfek geliyor

Emeklilere 3 müjde birden! Yeni düzenlemeler gündemde

Emeklilere 3 müjde birden! Yeni düzenlemeler gündemde

Çizgileriyle literatüre girdiler! Ziyaretçilerden yoğun ilgi...

Çizgileriyle literatüre girdiler! Ziyaretçilerden yoğun ilgi...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA