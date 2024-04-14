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Spor

Beşiktaş'ta Patrik Schick sesleri

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick'in transferi için oyuncu tarafıyla görüşme yapacak.

Fanatik14 Nisan 2024 Pazar 12:47 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Patrik Schick sesleri
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Hücuma yıldız bir isim almak isteyen Beşiktaş Yönetimi, rotasını Almanya'ya çevirdi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in yıldızı Patrick Schick'i istiyordu.

Beşiktaş'ın listesine daha önce de birçok kez giren 28 yaşındaki oyuncunun, sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Bu sezon 23 maçta 11 gol ve 3 asiste imza atan Çek forvetin transferi zor gözükse de siyah-beyazlılar, oyuncu cephesi ile bir görüşme yapacak.

Şu an için yıldız futbolcunun maaşı ile ilgili olarak görüştüğü kulüpler ile bir orta yol bulunamadığı öğrenildi.

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