Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rachid Ghezzal tepkisi

17 Temmuz 2021 Cumartesi 23:35 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 23:47

Beşiktaş'ın kondisyoneri Stefano Marrone, Instagram hesabından Rachid Ghezzal'ın transferi için Galatasaray'ın devreye girmesine tepki gösterdi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Marrone, "Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. İtalya'da öyle bir şey olursa tam etik dışı olduğunu herkes söyler. Yani Juventus önceki sezonda takımda oynayan bir futbolcuyla pazarlık yaparken asla ve asla Milan ya da İnter giremez, ilgilendirmez ve başka teklif edemez! Neden hiç kimse burada bunları söylemiyor? Bir arkadaş bana anlatabilir mi?" şeklinde paylaşım yaptı.

"ÇALHANOĞLU İLE ALAKASI YOK"

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transfer olduğunu hatırlatan bir takipçisine de yanıt veren kondisyoner, "Hakan'la alakası yok. Olayı bilmeden yorum yapmak doğru değil, Milan tamamen Hakan'dan vazgeçti, Donnarumma gibi. Çünkü isteyen fazlaydı. Yani bu konu kapandıktan sonra Inter'den teklif geldi. Bu kadar basit. Hakan'ın bu örnekle alakası yok." dedi.

Beşiktaş'ın son teklifini yaparak beklemeye geçtiği Ghezzal için Galatasaray'ın önde olduğu konuşuluyor.