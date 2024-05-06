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Spor

Beşiktaş'ta Ante Rebic krizi! Bileti kesildi

Beşiktaş, sezon sonunda Hırvat futbolcusu Ante Rebic ile yollarını ayırma kararı aldı.

6 Mayıs 2024 Pazartesi 21:36 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Ante Rebic krizi! Bileti kesildi
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Beşiktaş'ın sezon başında Milan'dan bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Ante Rebic ile yolların ayrılmasına karar verildi.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş Kulübü, 15 lig maçında toplam 385 dakika süre alan ve 3 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki Hırvat futbolcu ayrılık kararı hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlıların Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, Ante Rebic ile sözleşme konusunu oyuncunun ameliyatından önce görüştüğü ortaya çıktı.

Samet Aybaba, Hırvat oyuncuya bu yılki alacaklarını ödeyerek vedalaşmak istediğini ifade etti. Rebic ise ameliyat olup daha güçlü döneceğini ve buradaki sözleşmesine bağlı kalmak istediğini ifade etti.

BEŞİKTAŞ AYRILIKTA KARARLI

Beşiktaş, iki sezonluk anlaşma karşılığında yıllık 2,5 Milyon euro maaş ve maç başına 10 bin euro kazanan Ante Rebic ile yaz kampı öncesinde ortayı bularak yolları ayırmaya karar verdi.

Siyah-beyazlı kulübün bu kesin tavrı üzerine Rebic'in gelecek sezonun alacakları karşılığında ayrılmaya sıcak bakabileceği öne sürüldü.

Süper Lig'de bekleneni veremeyen Ante Rebic, Türkiye Kupası'nda 2 maçta 1 gol ve 1 asist, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki 6 maçta ise 2 asistlik katkı yaptı.

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