Beşiktaş'ta Rosier fırtınası!

13 Ekim 2020 Salı 12:40 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 12:40

Uzun süre sağ bek arayan ve en sonunda Valentin Rosier'de karar kılan Beşiktaş'ta, oyuncunun performansı yüzleri güldürdü. Rosier'in takıma katılmasıyla gerçek bir sağ beke kavuşan teknik direktör Sergen Yalçın, Karagümrük karşısında oyuncusunu 90 dakika sahada tuttu. Beşiktaş'la ilk kez bir maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, teknik heyeti memnun ederken, "Fırtına gibi maşallah" övgüsünü de aldı. Rosier, sık sık hücuma katılırken, savunma arkasına attığı paslar, yanındaki takım arkadaşlarıyla verkaçlardaki başarısı ve bindirmeleriyle alkışı topladı.

Sabah