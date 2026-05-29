  • Beşiktaş'ta rota değişti! Nuri Şahin sürprizi
Beşiktaş'ta rota değişti! Nuri Şahin sürprizi

Filipe Luis ile anlaşma sağlayamayan Beşiktaş, teknik direktör arayışında yeniden yerli formüle döndü. Siyah-beyazlılarda Nuri Şahin ismi ön plana çıktı.

Akşam29 Mayıs 2026 Cuma 08:33
Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta son karar verildi. Hazırlanan listenin ilk sırasında yer alan Filipe Luis'i ikna etmek için Portekiz'e çıkarma yapan Siyah-Beyazlılar eli boş döndü.

Brezilyalı çalıştırıcı, tercihini Monaco'dan yana kullandı. Başarılı teknik adam, Fransız ekibinde 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Yaşanan bu sıcak gelişme sonrası gündeme PAOK teknik direktörü Razvan Lucescu geldi. Bu kritik transfer sürecinin önündeki en büyük engel ise Lucescu'nun Yunan ekibi ile olan mukavelesindeki 4 milyon euroluk serbest kalma maddesi oldu...

ADALI KARAR VERECEK

Yabancılardaki pürüzler sonrası rota Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'e çevrildi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, genç çalıştırıcı ile bir temas kurdu. Önder Özen, teknik direktör sorununu kısa süre içinde çözmeyi planlıyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hem Özen hem Şahin'le bir araya gelecek.

