Trendyol Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Gaziantep deplasmanına çıkan Beşiktaş, önemli deplasmandan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin 9. dakikasında Deian Sorescu, 85. dakikada da Denis Draguş'un sayılarına engel olamayan Kara Kartal, ligdeki düşüşünü sürdürdü.

GÖZLER KUPAYA ÇEVRİLDİ

Beşiktaş, ligdeki sıradaki maçında Antalyaspor'u yenip Trabzonspor'un da Fenerbahçe karşısında kayıp yaşamasını bekleyecek.

Kara Kartal, üçüncülük yarışında istediğini alamazsa Ziraat Türkiye Kupası'na sarılacak. Beşiktaş, son dört kulüp arasında yer aldığı turnuvadan kupayla çıkıp Avrupa bileti almaya çalışacak.

ELEŞTİRİ OKLARI SANTOS'A DÖNDÜ

Bu sezon oldukça çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta; Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'nin ardından göreve gelen beşinci teknik direktör olan Fernando Santos, büyük bir hava yaratmıştı. Portekiz'in başında Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan ünlü teknik adam, Kara Kartal'da beklenen etkiyi yaratamadı. Özellikle deplasmanda alınan başarısız sonuçlara 2-0'lık Gaziantep karşılaşmasının da eklenmesi, sabırları taşırdı.

Eleştiri okları artık deneyimli hocaya çevrildi. Savunmada bir dönem başarılı bir görüntü ortaya koysa da hücum bölgesindeki sıkıntıyı elindeki kaliteli oyunculara rağmen bir türlü aşamayan Santos, Beşiktaş taraftarını üzdü.