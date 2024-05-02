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Spor

Beşiktaş'ta sağ beke yeni aday! Mitchell Weiser listeye eklendi

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sağ bek için yeni bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlı ekibe, Werder Bremen forması giyen Mitchell Weiser önerildi. Ara transferde takıma katılan Jonas Svensson durumuna göre Weiser için harekete geçilecek. İşte detaylar...

Sabah2 Mayıs 2024 Perşembe 09:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta sağ beke yeni aday! Mitchell Weiser listeye eklendi
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Yeni sezona yapılanma ile başlamak isteyen Beşiktaş; teknik direktör, sportif direktör ve futbolcular konusunda yoğun mesai harcıyor. Sportif direktörlük pozisyonu için siyah-beyazlı takım, Bayer Leverkusen'in sportif direktör yardımcılığı görevindeki Devin Özek ile ekonomik şartlarda anlaşma sağladı. Ancak Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, henüz işi bitirecek onayı vermedi. 29 yaşındaki futbol adamıyla yapılan görüşmelerde futbolcu transferine de değinildi.

GÜNDEME GELEN İSİM WEISER

Türk asıllı Alman ismin, Beşiktaş'a önerdiği oyunculardan biri Mitchell Weiser oldu. Daha önce Leverkusen forması da terleten 30 yaşındaki futbolcu hakkında olumlu görüş bildirdi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Werder Bremen'de sağ bek pozisyonunda oynayan Weiser'in sözleşmesi sezon sonu bitecek. Beşiktaş'ın ara transferde aldığı Jonas Svensson'un takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Norveçli futbolcu, ciddi bir çıkış yakalayamazsa siyah-beyazlılar, Weiser'ı hedef isimler arasına yazacak.

HER BÖLGENİN ADAMI

Werder Bremen'de 3. sezonunu geçiren Weiser'in, kariyeri boyunca oynamadığı mevki yok. Asıl bölgesi sağ bek olan Cezayir asıllı Alman futbolcu, stoperden santrfora kadar görev aldı.

BU SEZON NE YAPTI?

Futbola Köln altyapısında başlayıp sırasıyla Bayern Münih, Kaiserslautern, Hertha Berlin, Leverkusen ve Werder Bremen'de ter döktü. Bu sezon Bremen'de orta sahanın sağında değerlendirilen Weiser, 28 maçta 3 gol-7 asistlik katkı sundu.

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