22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7657
  • 6,4142
  • 281.487
  • 98058.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sürüyor! Ankaragücü maçında 4 futbolcu yok

Beşiktaş’ta Ankaragücü ile yarın oynanacak zorlu deplasman öncesinde sakatlıklar teknik direktör Avcı’nın başını ağrıtıyor. Dorukhan, Gökhan Gönül, Ruiz ve Oğuzhan Özyakup sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. En büyük sorun stoperde yaşanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş, sezon başından bu yana sakatlıklardan yakasını kurtaramıyor. Uzun süre kaptan Burak Yılmaz’dan faydalanamayan Siyah-Beyazlılar, bu dönemde gol yollarında büyük sıkıntı yaşadı. Sakatlıktan yeni dönen Ruiz, Alanyaspor maçında başarıyla forma giydikten sonra yeniden sakatlandı. Dorukhan Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanıp ameliyat oldu. Oğuzhan’ın sakatlığı da sürüyor. Tüm bu eksikler Avcı’yı Ankaragücü maçı öncesinde kara kara düşündürüyor.

STOPERDE KİM OYNAYACAK?

AVCI, Gökhan Gönül’ün sakatlığında Dorukhan’ı sağ bekte oynatıp Douglas’a şans vermemişti. Ancak genç futbolcunun da sakatlanması sonrası Abdullah Avcı’nın Brezilyalı futbolcuyu ilk 11’de oynatacağı öğrenildi. Stoperde ise büyük kriz yaşanıyor. Avcı, sürekli sakatlanan Ruiz’in yerine Şilili stoper Roco’yu tercih etmeyip, bu bölgede Necip’i oynatıyor. Ancak, tecrübeli orta saha bu stoperde zaman zaman aksıyor. Abdullah Avcı’nın, Ankaragücü maçında yine Necip’e şans tanıması bekleniyor.

ORMAN SON KEZ

BEŞİKTAŞ’TA kulüp başkanlığını bırakacak olan başkan Fikret Orman’ın son kez Ankaragücü maçında protokol tribününde yer alacağı öğrenildi. Orman’ın, takımla birlikte Ankara’ya gidip, yine takımla beraber döneceği ifade edildi. Orman’ın, takımla bir konuşma yaparak vedalaşacağı kaydedildi. Abdullah Avcı da oyuncularıyla yaptığı konuşmada, “Bu başkanımızın son maçı olacak. Kendisine bir galibiyetle veda etmeliyiz. Herkes sahada yapabileceğinin en iyisini yapsın” dediği öğrenildi.

(Güneş)

ABD-Türkiye anlaşması sonrası 2018 yılındaki bu sözler gündem oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Van'da terör saldırısı: 1 askerimiz şehit oldu

Van'da terör saldırısı: 1 askerimiz şehit oldu

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Hayvancılık ya da tarım yatırımı yapmak isteyenlere güzel haber

Hayvancılık ya da tarım yatırımı yapmak isteyenlere güzel haber

Tarzan’ın oğlu annesini öldürdü

Tarzan’ın oğlu annesini öldürdü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde panik anları

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde panik anları

'Altın tozu' diye satmaya çalıştılar, kıskıvrak yakalandılar

'Altın tozu' diye satmaya çalıştılar, kıskıvrak yakalandılar
 

POPÜLER HABERLER

Canlı yayında gergin anlar! Mete Yarar, CHP´li Yarkadaş´ı yerden yere vurdu

Canlı yayında gergin anlar! Mete Yarar, CHP´li Yarkadaş´ı yerden yere vurdu

'El Chapo'nun oğlu için savaş çıktı, sokaklar ceset doldu!

'El Chapo'nun oğlu için savaş çıktı, sokaklar ceset doldu!

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor

Ara Güler'in objektifinden İstanbul fotoğrafları

Ara Güler'in objektifinden İstanbul fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA