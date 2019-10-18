Beşiktaş, sezon başından bu yana sakatlıklardan yakasını kurtaramıyor. Uzun süre kaptan Burak Yılmaz’dan faydalanamayan Siyah-Beyazlılar, bu dönemde gol yollarında büyük sıkıntı yaşadı. Sakatlıktan yeni dönen Ruiz, Alanyaspor maçında başarıyla forma giydikten sonra yeniden sakatlandı. Dorukhan Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanıp ameliyat oldu. Oğuzhan’ın sakatlığı da sürüyor. Tüm bu eksikler Avcı’yı Ankaragücü maçı öncesinde kara kara düşündürüyor.

STOPERDE KİM OYNAYACAK?

AVCI, Gökhan Gönül’ün sakatlığında Dorukhan’ı sağ bekte oynatıp Douglas’a şans vermemişti. Ancak genç futbolcunun da sakatlanması sonrası Abdullah Avcı’nın Brezilyalı futbolcuyu ilk 11’de oynatacağı öğrenildi. Stoperde ise büyük kriz yaşanıyor. Avcı, sürekli sakatlanan Ruiz’in yerine Şilili stoper Roco’yu tercih etmeyip, bu bölgede Necip’i oynatıyor. Ancak, tecrübeli orta saha bu stoperde zaman zaman aksıyor. Abdullah Avcı’nın, Ankaragücü maçında yine Necip’e şans tanıması bekleniyor.

ORMAN SON KEZ

BEŞİKTAŞ’TA kulüp başkanlığını bırakacak olan başkan Fikret Orman’ın son kez Ankaragücü maçında protokol tribününde yer alacağı öğrenildi. Orman’ın, takımla birlikte Ankara’ya gidip, yine takımla beraber döneceği ifade edildi. Orman’ın, takımla bir konuşma yaparak vedalaşacağı kaydedildi. Abdullah Avcı da oyuncularıyla yaptığı konuşmada, “Bu başkanımızın son maçı olacak. Kendisine bir galibiyetle veda etmeliyiz. Herkes sahada yapabileceğinin en iyisini yapsın” dediği öğrenildi.

(Güneş)