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Spor

Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda bugün yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

AA9 Nisan 2024 Salı 15:00 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi devam ediyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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