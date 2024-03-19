Ligdeki kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta, teknik direktör Fernando Santos'un geleceği belli oluyor....

Siyah-Beyazlılar, Antalyaspor'a Tüpraş Stadı'nda 2-1'lik skorla yenilerek Süper Lig'de bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kayıp yaşamıştı. Takımın başına büyük umutlarla getirilen teknik direktör Fernando Santos, beklenen etkiyi yapamazken tüm umutlar Türkiye Kupası'na bağlandı... Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elendiği turnuvada yarı final turunda Ankaragücü'yle eşleşen Kara Kartal, kötü geçen sezonu kupayla tamamlamayı hedefliyor.

YÖNETİM YENİ HOCAYA SICAK BAKMIYOR

Teknik direktör Fernando Santos'un yönetimindeki takımın aldığı kötü sonuçlara ek olarak Portekizli teknik adamın taktik anlayışının da camiada tepki toplaması sonrasında teknik ekip, sezon sonunda bir değerlendirme yapacak. Sezona Şenol Güneş'le başlayıp ardından; Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'yle devam edip son olarak Fernando Santos'la anlaşan Beşiktaş'ta yönetim, lig devam ederken altıncı yeni hocaya sıcak bakmıyor.

TEK ŞANSI VAR...

Milli maçlar sebebiyle verilen arada oyuncularına 4 günlük izin veren teknik direktör Fernando Santos, ara boyunca yardımcılarıyla beraber takımın hücum hattındaki sorunu düzeltmek için çalışma yapacak. Antalyaspor karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini ve mücadelesini sürdüreceğini belirten Santos, takımın ön bölgedeki efektifliğini artırıp ligde üçüncülük ve kupada zafer hedefini gerçekleştirmeye çalışacak. Eğer Kartal, sezonu hem Türkiye Kupası hem de ligde üçüncü sırada bitirirse Fernando Santos'la yola devam edilecek.