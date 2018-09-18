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Beşiktaş'ta Sarpsborg maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Sarpsborg ile Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

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Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak 1.5 saate yakın süren antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman, takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması ile devam eden idman, dar alanda oyun kontrol pas çalışması, minik kale maç ve taktik programı ile devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 17.30'da basına 15 dakikası açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Antrenman öncesi saat 17.00'de teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.

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