Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul 20 Ekim'de
Beşiktaş'ta 13 Ekim olarak ilan edilen olağanüstü seçimli genel kurulda bugün çoğunluk sağlanamadı ve genel kurulun 20 Ekim'de gerçekleşmesi kesinleşti.
Beşiktaş'ta 13 Ekim olarak ilan edilen olağanüstü seçimli genel kurulda bugün çoğunluk sağlanamadı ve genel kurulun 20 Ekim'de gerçekleşmesi kesinleşti.
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