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Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul 20 Ekim'de

Beşiktaş'ta 13 Ekim olarak ilan edilen olağanüstü seçimli genel kurulda bugün çoğunluk sağlanamadı ve genel kurulun 20 Ekim'de gerçekleşmesi kesinleşti.

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Beşiktaş'ta 13 Ekim olarak ilan edilen olağanüstü seçimli genel kurulda bugün çoğunluk sağlanamadı ve genel kurulun 20 Ekim'de gerçekleşmesi kesinleşti.
 

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