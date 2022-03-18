Beşiktaş'ta Şenol Güneş istifası!

Fotomaç 18 Mart 2022 Cuma 12:54 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 12:54

Beşiktaş'ta yeniden Şenol Güneş sesleri yükselirken tecrübeli teknik adamın adının anılması dahi Siyah-Beyazlılarda kriz çıkardı! Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş ismini masaya getirmesinin ardından hocaya sıcak bakmayan Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları gibi isimler istifa kararı aldı. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...

ŞENOL GÜNEŞ'E KARŞI İSİMLERE GÜLE GÜLE

Fotomaç'ın haberine göre Önder Karaveli ile yola devam etmeyi düşünmeyen siyah-beyazlılar, arayışlarını hızlandırdı. Derbi sonrası yöneticileriyle yaptığı görüşmede masanın üzerine ilk olarak Şenol Güneş ismini getiren Başkan Ahmet Nur Çebi, tecrübeli hocaya sıcak bakmayan isimlerle yollarını ayırmayı düşünüyor.

ADNAN DALGAKIRAN VE ERDAL TORUNOĞULLARI BIRAKIYOR

Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları gibi Güneş'i istemeyen isimlerin yeni yönetimde olmak istemediğini açıklamasının ardından düğmeye basan Başkan Çebi, yakın bir zamanda 69 yaşındaki teknik adam Şenol Güneş ile bir araya gelerek yeni sezon için 'el sıkışmak' istiyor. Bu arada adaylar arasında yer alan ve şu anda boşta olan Daniel Farke ve Nuno Espirito Santo ile de maliyetleri yüksek olmasına rağmen temasların kesilmediği ifade edildi.