İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2025 Salı / 18 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7287
  • EURO
    47,5728
  • ALTIN
    4383.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'ye yeni görev
Spor

Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'ye yeni görev

Beşiktaş Kulübü, Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu görevine Serdar Topraktepe'nin getirildiğini duyurdu.

IHA12 Ağustos 2025 Salı 17:45 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'ye yeni görev
ABONE OL

Beşiktaş, kulübün farklı yaş kategorilerinde antrenörlük ve A Takımda teknik direktörlük görevi de yapan Serdar Topraktepe'nin siyah-beyazlı kulübün Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğuna getirildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Beşiktaş JK Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğuna Serdar Topraktepe getirilmiştir. Serdar Topraktepe'ye yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

  • beşiktaş
  • serdar topraktepe
  • Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.