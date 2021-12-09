Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifa etti

9 Aralık 2021 Perşembe 12:12 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 13:09

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Sergen Yalçın, istifa kararını yönetim kuruluna sundu.

Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, Sergen Yalçın'ın istifa kararını görüşmek üzere bir araya geldi ve Yalçın'ın istifasını kabul etti.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden Sergen Yalçın'ın istifasıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"29 Ocak 2020 tarihinden bu güne Profesyonel Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Görev süresince Profesyonel Futbol Takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın 'a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

NTV'nin haberine göre; Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli'nin getirilmesi bekleniyor. Siyah beyazlıların Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Yukatel Kayserispor maçında takımın başında Önder Karaveli olacak.

ÖNDER KARAVELİ KİMDİR?

26 Mart 1947 doğumlu olan Önder Karaveli'nin UEFA-Pro lisansı bulunuyor. Karaveli şu anda Beşiktaş'ın 19 yaş altı takımını çalıştırıyor.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin U19 takımlarıyla UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden Önder Karaveli'nin takımı, grubu 3 puanla son sırada tamamladı. Siyah beyazlı gençler tek galibiyetini Sporting Lizbon'a karşı aldı.

Beşiktaş, U19 Süper Lig'inde ise 6'da 6 yaparak 18 puanla lider durumda bulunuyor.

Önder Karaveli daha önce Beşiktaş U21, Başakşehir U21 ve U19 takımlarında da görev aldı. Karaveli A takım seviyesinde ise Dardanelspor ve Kestel Belediyespor'da teknik direktörlük yaptı.

Tecrübeli futbol adamı bir dönem Azerbaycan'ın Karabağ takımında da genel müdür yardımcısı olarak çalıştı.