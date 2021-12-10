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Spor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası takımı Önder Karaveli çalıştırıyor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminin sona ermesinin ardından bugünkü idmanda takımı U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli çalıştırdı.

10 Aralık 2021 Cuma 15:25 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 15:25
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Beşiktaş, Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın da izlediği basına kapalı yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü.

U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maçıyla sona erdi.

Siyah beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın (11 Aralık) saat 17.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

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