Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan derbiye özel formül

24 Ekim 2021 Pazar 08:32 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 08:32

Başkan Çebi'nin yanı sıra siyah-beyazlı yöneticiler de sık sık tesislere giderek tüm ekibe ve oyunculara moral desteği verdi. Özellikle Başkan Ahmet Nur Çebi'nin birleştirici yaklaşımı ile teknik heyete verdiği desteğin yanı sıra Sporting maçının olumsuz havasının dağılması, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürdü. Sporting maçından sonra yaptığı açıklamada oyuncularına sahip çıkan Yalçın'ın yönetimin verdiği destekten büyük memnuniyet duyduğu aktarıldı.

Galatasaray maçı öncesi siyah-beyazlılarda herkes dev randevuya odaklanırken, teknik patron Sergen Yalçın'ın da tesislerde tek tek görüştüğü oyuncularını psikolojik olarak müsabakaya hazırladığı belirlendi.

Bu arada Galatasaray derbisine büyük önem veren Başkan Ahmet Nur Çebi'nin galibiyet halinde takıma prim dağıtılmasını istediği öğrenildi. Şu an için prim konusunu gündeme getirmeyerek maçın zirve yarışındaki değerini ön plana çıkaran siyah-beyazlı idareciler tesislerde ciddi bir mesai harcıyor. Başkan Çebi, Sergen Yalçın'la yaptığı yüz yüze görüşmelerde takımın son durumu hakkında detaylı bilgi aldığı da kaydedildi.