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Spor

Beşiktaş'ta Sivasspor mesaisi sürüyor

Ligdeki son iki maçında istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, 23. haftada oynayacağı Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.

AA26 Ocak 2024 Cuma 15:09 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Sivasspor mesaisi sürüyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde ısınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak. Beşiktaş kafilesi, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a gidecek.

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