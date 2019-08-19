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Beşiktaş'ta son sakatlık kurbanı Vida

Beşiktaş, Hırvat stoper Demagoj Vida'nın ayağındaki ağrı nedeniyle antrenmana çıkarılmadığını açıkladı. Vida'nın durumu MR sonucuna göre netlik kazanacak.

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Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Sivasspor ile oynanan maç esnasında ayak bilek arka kısmında ağrısı oluşan ancak oyuna devam eden sporcumuz Demagoj Vida ağrı şikayetinin devam etmesi üzerine tedbir amaçlı antrenmana çıkarılmadı. Sporcumuzun kontrol amaçlı MR ı çekilecek. Durum MR sonucuna göre netlik kazanacak" dedi.

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