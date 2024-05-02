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Spor

Beşiktaş'ta sportif direktör gelişmesi! Devin Özek'e resmi teklif yapıldı

Beşiktaş teknik direktör arayışlarının yanı sıra sportif direktörlük görevi için de çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, Bayer Leverkusen'in Futbol A takım direktör yardımcısı Devin Özek'e resmi teklif yaptı. İşte detaylar...

2 Mayıs 2024 Perşembe 15:34 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta sportif direktör gelişmesi! Devin Özek'e resmi teklif yapıldı
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Yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik direktörün yanı sıra sportif direktör de arayan Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, Devin Özek'e resmi teklif yaptı. 29 yaşındaki Özek, siyah beyazlılardan 2 gün süre istedi.

HASAN ARAT NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'Sportif direktörlük için de 7-8 isimle görüşüyoruz. Bayer Leverkusen'de Xabi Alanso'un yardımcılığını yapan Devin Özek de bunlardan bir tanesi. Çalışmalarımız devam ediyor.' ifadelerini kullanmıştı.

DEVİN ÖZEK KİMDİR?

1995 yılında Almanya'nın Münih kentinde doğan Devin Özek, futbolculuk kariyerinde Ismaning, Wolfratshausen, 1865 Dachau ve 1860 Rosenheim gibi Almanya'nın alt lig takımlarında forma giydi.

2021 yılında Leverkusen'de scout olarak göreve başlayan Özek, Alman kulübünde daha sonra uluslarası ilişkiler çalışanı pozisyonunda görev aldı.

Antrenörlük B lisansı da bulunan Devin Özek, 1 Temmuz 2022'den bu yana Leverkusen'de futbol A takım direktör yardımcısı olarak bulunuyor.

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