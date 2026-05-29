  • Beşiktaş'ta teknik direktör zirvesi! Önder Özen'den yönetime kritik rapor
Beşiktaş'ta teknik direktör zirvesi! Önder Özen'den yönetime kritik rapor

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Futbol Direktörü Önder Özen'in hazırladığı detaylı rapor doğrultusunda öncelik yabancı teknik adam adaylarına verildi.

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2026 Cuma 19:30 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta gündem, teknik direktör arayışı. Yönetim, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetiminin herhangi bir yerli teknik direktörle resmi temas kurmadığı öğrenildi. Başkan Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen'in yürüttüğü süreçte öncelik tamamen yabancı teknik direktör adaylarına verilmiş durumda.

Son dönemde birçok teknik adamın ismi gündeme gelirken, kulüp cephesinde görüşmeler büyük bir titizlikle yürütülüyor. Futbol Direktörü Önder Özen'in teknik direktör adaylarıyla ilgili hazırladığı detaylı raporları Başkan Serdal Adalı'ya sunduğu ve değerlendirmelerin bu raporlar doğrultusunda devam ettiği belirtildi.

Yönetim, geçmiş yıllarda yaşanan teknik adam değişikliklerinin ardından bu kez hata payını en aza indirmeyi hedefliyor.

Bu nedenle adayların oyun anlayışı, kariyer planlaması, genç oyuncu gelişimine bakışı ve kulübün ekonomik yapısına uyumu gibi birçok kriter detaylı şekilde inceleniyor.

Yabancı teknik direktör adaylarıyla yapılacak görüşmelerden çıkacak sonuca göre, ilerleyen süreçte yerli teknik adam seçeneklerinin de masaya gelebileceği ifade edildi.

