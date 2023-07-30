Beşiktaş'ta Tirana maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında KF Tirana ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale oynanan dar alan ve taktik maçlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, KF Tirana maçının hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.