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Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 16'ncı haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan futbolcular, antrenmanı salonda yapılan rejenarasyon çalışması ile tamamlarken; diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı.

Antrenman pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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