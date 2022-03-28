Beşiktaş yeni sezon için savunmaya takviye için kolları sıvadı. Valerien Ismael'in üçlü savunma sistemine takviye için yerli oyuncu bakan siyah beyazlıların hedefinde Kaan Ayhan ve Koray Günter yer alıyor.

Yeni teknik direktör Valerien Ismael'in uygulayacağı 3-4-3 sistemine uygun bir takım oluşturmak için yavaş yavaş harekete geçen Beşiktaş, gelecek sezon yerli oyuncu sayısının 4'e yükseleceğini de düşünerek stopere Türk oyuncu eklemesi yapmak istiyor. Siyah- beyazlıların hedefi ise Koray Günter ya da Kaan Ayhan'dan birini kadroya dahil etmek. İki oyuncunun da menajerliğini yapan Ersin Akan, aynı zamanda Kenan Karaman ve Can Bozdoğan'ın da menajeri...

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! 'Hepsini anlatacağım'

2 YERLİ SAVUNMACI ÖN PLANDA

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi kendisiyle yaptığı görüşmede bu kez Koray Günter ya da Kaan Ayhan'dan birini kesinlikle kadroya dahil etmek istediklerini belirtti. Öncelik ise Verona forması giyen Koray. 27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2023'te sona erecek. Bunun avantajını kullanmak isteyen Beşiktaş, uygun bir bonservisle Koray'ı transfer etmek istiyor.