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Spor

Beşiktaş'ta üçlü defansa yerli takviye

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael 3-4-3 sistemine uygun bir takım oluşturulmasını talep ederken, siyah beyazlı yönetim de gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının düşürüleceğini hesaba katarak yerli stoper arayışlarına başladı. Beşiktaş'ın gündeminde Koray Günter ve Kaan Ayhan var.

Takvim28 Mart 2022 Pazartesi 16:05 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 16:05
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Beşiktaş yeni sezon için savunmaya takviye için kolları sıvadı. Valerien Ismael'in üçlü savunma sistemine takviye için yerli oyuncu bakan siyah beyazlıların hedefinde Kaan Ayhan ve Koray Günter yer alıyor.

Yeni teknik direktör Valerien Ismael'in uygulayacağı 3-4-3 sistemine uygun bir takım oluşturmak için yavaş yavaş harekete geçen Beşiktaş, gelecek sezon yerli oyuncu sayısının 4'e yükseleceğini de düşünerek stopere Türk oyuncu eklemesi yapmak istiyor. Siyah- beyazlıların hedefi ise Koray Günter ya da Kaan Ayhan'dan birini kadroya dahil etmek. İki oyuncunun da menajerliğini yapan Ersin Akan, aynı zamanda Kenan Karaman ve Can Bozdoğan'ın da menajeri...

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Takvim'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi kendisiyle yaptığı görüşmede bu kez Koray Günter ya da Kaan Ayhan'dan birini kesinlikle kadroya dahil etmek istediklerini belirtti. Öncelik ise Verona forması giyen Koray. 27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2023'te sona erecek. Bunun avantajını kullanmak isteyen Beşiktaş, uygun bir bonservisle Koray'ı transfer etmek istiyor.

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İki sezon önce 2 milyon avro bonservisle Genoa'dan Verona'ya transfer edilen tecrübeli savunmacı, bu sezon 24 resmi maça çıkarken 1 gol kaydetti ve 2065 dakika sahada kalarak takımının önemli isimlerinden biri oldu. Beşiktaş'ın daha önce çok uğraştığı Kaan Ayhan transferi ise Sassuolo'nun peşin 6 milyon avro bonservis isteği nedeniyle gerçekleşmemişti.

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