Beşiktaş'ta Vagner Love ve Cyle Larin kamp kadrosunda yok
Beşiktaş'ta devre arası Antalya'da gerçekleşecek olan kamp kadrosuna Cyle Larin'in alınmamasına karar verildi.
Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Siyah beyazlılarda sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Cyle Larin ile Vagner Love'un Antalya kampı kadrosuna alınmama kararı alındı.
Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Cyle Larin, teknik heyetin aldığı karar doğrultusunda Antalya kampına alınmayacak. Şenol Güneş'in verdiği raporda devre arasında başka bir Süper Lig takımına kiralık gönderilmesi planlanan Cyle Larin'i, Beşiktaş yönetimi ilk olarak Sadık Çiftpınar transferinde takaas yoluyla kullanmayı planlıyor.
(Futbol Arena)
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