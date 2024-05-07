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Spor

Beşiktaş'ta yaprak dökümü başlıyor! Tam 11 ayrılık birden

Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta ayrılık çanları çalıyor. Siyah-beyazlılarda gönderilecekler listesinde tam 11 oyuncu yer alıyor. İşte detaylar...

Sabah7 Mayıs 2024 Salı 09:49 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yaprak dökümü başlıyor! Tam 11 ayrılık birden
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Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş'ta gönderilecekler listesi bir hayli kalabalık.

Siyah-beyazlılarda gözden çıkarılacak oyuncular arasında piyasası olan isimler için özel çalışmalar yapılacak.

CAZİP TEKLİF GELİRSE SATILACAKLAR

Siyah-beyazlılarda son dönemde form grafiği yükselen Omar Colley ile Arthur Masuaku da cazip teklif gelmesi durumunda gönderilecek.

HEDEF BONSERVİSLE SATMAK

Öte yandan beklentileri karşılayamayan Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Ante Rebic, Alex Oxlade-Chamberlain, Zaynutdinov, Onana, Rosier, Montero ve Hasic'in de bonservis katkısı sağlayarak elden çıkarılmasına çalışılacak.

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