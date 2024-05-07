Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş'ta gönderilecekler listesi bir hayli kalabalık.
Siyah-beyazlılarda gözden çıkarılacak oyuncular arasında piyasası olan isimler için özel çalışmalar yapılacak.
CAZİP TEKLİF GELİRSE SATILACAKLAR
Siyah-beyazlılarda son dönemde form grafiği yükselen Omar Colley ile Arthur Masuaku da cazip teklif gelmesi durumunda gönderilecek.
HEDEF BONSERVİSLE SATMAK
Öte yandan beklentileri karşılayamayan Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Ante Rebic, Alex Oxlade-Chamberlain, Zaynutdinov, Onana, Rosier, Montero ve Hasic'in de bonservis katkısı sağlayarak elden çıkarılmasına çalışılacak.