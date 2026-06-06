Beşiktaş, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano için KAP açıklamasını yaptı. Siyah-beyazlılar, İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Öte yandan siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano için imza töreni düzenleniyor.

Törende konuşan başkan Adalı şu ifadeleri kullandı:

"YENİ DÖNEM"

"Futbol takımımız için yeni bir döneme başlıyoruz. Üzülerek söylüyorum ki sportif başarının uzağındayız. Bu olumsuz gidişatı değiştirmek için radikal değişiklik yapmamız şart olmuştu. Beşiktaş'a gönül veren insanların üzgün, kırılgan olmasının önüne geçmek zorundaydık. Bu psikolojiyi değiştirmek zorundaydık. Savaşan, pes etmeyen, olumsuz gidişatı kabul etmeyen iki futbol adamı ile yola çıktık. Bunlardan ilki futbol direktörümüz Önder Özen. Önder Hocamız, daha önce de Beşiktaş'ta görev yapmış ve hep sevilmiş bir isim. Beşiktaşlılar, kendisinin görüşlerine hep önem verdiler. Kendisinin hakkını hep teslim ettiler. Önder Hoca hep Beşiktaş'tan sevgi, saygı ve gururla bahsetti. Beşiktaş'ı izlemeye ve yakından izlemeye devam etti. Beşiktaş'ı çok iyi bilen bir futbol insanı. Kendisinin zamanında söylediği ve çok sevilen bir söz var; "Beşiktaş için artık suyun yönünü değiştirme zamanı." Böyle bir dönemde kendisine teklif götürdük. O da Beşiktaş için kolları sıvadı. Hoş geldin diyor ve yeni döneminde başarılar diliyorum."

"BEŞİKTAŞ'A KAZANDIRDIK"

"Önder Özen ile beklentilerimize en uygun teknik direktör için çalışmalara başladık. Avrupa'nın yükselen teknik direktörlerinden biri olan Vincenzo Italiano ile görüşmelere başladık. Düşüncelerimizin örtüşmesi ile birlikte İtalya'da adından söz ettiren, Avrupa'da iki kez Konferans Ligi finali oynayan, Bologna'da kupa kazanan, Avrupa'nın önemli kulüplerinden istediği Italiano'yu Beşiktaş'a kazandırdık."

"BUNA İNANIYORUM"

"Kendisinin Beşiktaşlılar'ın sahada görmek istediği futbolu izleteceğinden şüphem yok. Hocamızın istediği takım kurgusu için çalışmalara başladık. Gerek Önder Hocamız gerek Vincenzo Italiano ile gereken takviyeleri yapıp, savaşan, kazanan bir Beşiktaş izleyeceğimize yürekten inanıyorum."

İmza töreninde sürece dair bilgi veren Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Öze ise, "Öncelikle sayın başkana çok teşekkür ederim. O dönem kazanılan başarılarda en büyük pay sahibi, başta Samet Hoca'dan başlayıp, Şenol Güneş'e uzanan insanlar, futbolcular... Ben kısa bir süre bir düzenleme yapmaya çalıştım. Yeni bir dönem başlıyor, benim için de yeni. Beşiktaş'a hayır demek benim için imkansız. Teknik direktör koltuğunun boş olduğu dönemde göreve başladım. 3'lü bir karar mekanizması kurduk." dedi.

Sözlerine devam eden Özen, şu ifadeleri kullandı:

"FIRSAT DOĞDU"

"Vincenzo Italiano bizim için cazip hale geldi, fırsat doğdu. Kontratını sonlandırma arefesinde biz görüşmelere başladık. İlgimizi belirttik. Aynı zamanda bu işin ustası kabul ettiğimiz bir büyüğümüze sorduk ve fikrini aldık. İtalya Ligi'ni iyi takip eden büyüğümüze sorduk. Az sonra ismini söylerim. İnandığımız, güvendiğimiz, iyi futbol oynatacağını, takımın kimlik kazanacağını vaat eden bir teknik direktörümüz oldu. Kendisine ben de hoş geldin demek isterim."

"Acının içine girmeden başarmak mümkün değil. Beşiktaşlı profesyonel futbolculara da seslenmek istiyorum. Bu acıyı hep birlikte çekeceğiz. Beşiktaş, gelecek sene PPDA'da zirvede olacak. Kendi sahası veya deplasmanda rakibine nefes aldırmayacak bir Beşiktaş ortaya çıkacak. Italiano, İtalya'da daha düşük bütçeli takımlarla bunu yaptı."