Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor mesaisi başladı

AA 19 Ocak 2022 Çarşamba 18:05 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 18:05

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışmaları yaptığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.