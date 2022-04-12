Beşiktaş'tan 21 milyon avroluk operasyon!

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, önceki gün Fanatik'e yaptığı açıklamada, yeni sezonda yola devam etmeyecekleri isimleri tek tek açıklamıştı. İlk olarak Katalan devi Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic için, "Pjanic, kiralık futbolcumuz. Ancak yeni sezonda devam etmeyeceğiz" diyen Kazancı, Cyle Larin hakkında da, "Her iki taraf kendine yeni bir yol çizdi. Emekleri için teşekkür edeceğiz" demişti. Aynı şekilde Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal için de ayrılık mesajları veren genç yönetici, Alex Teixeria'yla da yolların ayrılabileceğini belirtti.

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BÜTÇE 16'YA İNİYOR

Bu isimlere kadro dışında bulunan; Douglas, Adem Ljajic, Fabrice N'Sakala ve Jeremain Lens de eklendiğinde Kartal'ın ortalama 38 milyon avro seviyesinde olan bütçenin ayrılıklarla birlikte ortalama 16 milyon avroya inmesi ve transferde yönetimin elini rahatlatması bekleniyor.

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Futbolcular ve aldıkları yıllık ücretler şöyle:

Miralem Pjanic: 2.7 milyon avro

Michy Batshuayi: 3.1 milyon avro

Cyle Larin: 1.7 milyon avro

Alex Teixeria: 3 milyon avro

Gökhan Töre: 450 bin avro

Mehmet Topal: 300 bin avro

Oğuzhan Özyakup: 2.2 milyon avro

Adem Ljajic: 3.5 milyon avro

Douglas Souza: 1.1 milyon avro

Fabrice N'Sakala: 750 bin avro

Jeremain Lens: 2.5 milyon avro

TOPLAM: 21.3 milyon avro