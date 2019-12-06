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Beşiktaş'tan Abdullah Avcı kararı!

Beşiktaş’ta yeni yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı’dan memnun seçimi kazandığı gün, Avcı 'Ocak ayına kadar takımın başında kesinlikle kalacak' diyen başkan Ahmet Nur Çebi, tecrübeli teknik adamla bu sezon için yola devam kararı aldı.

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Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı’ya duyulan güven her geçen gün artıyor. Avcı’ya soğuk bakan Siyah-Beyazlı taraftarlar, alınan kötü sonuçların ardından ise tribünlerde istifaya dahi davet etmişti. 20 Ekim’de yapılan başkanlık seçimde başkan olan Ahmet Nur Çebi, kendisine teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili soruya “Ocak ayına kadar takımın başında kesinlikle kalacak” açıklamasında bulunmuştu. O açıklamanın ardından Avcı, çıktığı 5 karşılaşmanın tümünü kazanarak adeta kendini ispatladı.
 
KAYSERİ MAÇI ETKİLİ OLDU
 
4 maçlık galibiyet serisi gelirken, oynanan futbol ise taraftarı ve yönetimi memnun etmiyordu. Ancak Slovan Bratislava maçının son 20 dakikasında ve Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısında oynanan futbol ise herkesi memnun etti. Güzel futbolun ardından keyifler yerine gelirken, taraftarlar 13. Hafta sonunda ilk Abdullah Avcı’yı tribünlere çağırıp alkışladılar. Bu maçlarda oynanan futbolu beğenen yönetim de tecrübeli teknik adamın kredisini artırdı. Başkan Ahmet Nur Çebi, sezon sonuna kadar Avcı ile devam kararı aldı.
 
Güneş
 
 

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