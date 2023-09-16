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Spor

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş, ailevi sebeplerden dolayı Fransa'ya giden Vincent Aboubakar için açıklamada bulundu. Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre deneyimli futbolcu Trabzonspor maçı için bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda yer aldı.

IHA16 Eylül 2023 Cumartesi 12:42 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması
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Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın İstanbul'a dönerek Trabzonspor maçı için yapılan antrenmanda yer aldığını açıkladı.

Ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya giden Vincent Aboubakar ile ilgili siyah-beyazlı kulüpten yeni açıklama yapıldı. Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya giden futbolcumuz Vincent Aboubakar, İstanbul'a dönerek Futbol Takımımızın deplasmandaki Trabzonspor maçı için bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda yer almıştır" ifadeleri yer aldı.

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