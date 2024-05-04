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Spor

Beşiktaş'tan Almanya çıkarması! 2 yıldız için tüm imkanlar seferber

Yaz transfer sezonunda yapacağı transferlerle kadroya önemli isimler takviye etmek isteyen Beşiktaş dümeni Almanya'ya kırdı. Siyah beyazlı ekip, sezon sonunda Borussia Dortmund ile yolları ayıracak Marco Reus ve Mats Hummels için tüm imkanları seferber etti. İşte detaylar...

Fanatik4 Mayıs 2024 Cumartesi 09:31 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Almanya çıkarması! 2 yıldız için tüm imkanlar seferber
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Yaz döneminde kadroda çok ciddi bir değişime gidecek olan Beşiktaş, bazı mevkilere saha içi liderlik yapacak oyuncular almak istiyor. Bu isimlerden biri de Marco Reus... Alman yıldızla ilgili geçtiğimiz ay temaslara başlayan Kara Kartal'a, müjdeli haber geldi. Borussia Dortmund'un 34 yaşındaki hücumcusu, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

"AKLIMIZDA BÜYÜK BİR HEDEF VAR"

Kamera karşısına geçen Reus, "Borussia Dortmund'ta geçirdiğim bu özel zaman için inanılmaz derecede minnettarım ve gurur duyuyorum. Hayatımın yarısından fazlasını bu kulüpte geçirdim ve her günün tadını çıkardım. Sezon sonunda veda etmenin benim için zor olacağını biliyorum. Ancak öncesinde bizi bekleyen önemli final maçlarına tamamen konsantreyiz. Aklımızda büyük bir hedef var (Şampiyonlar Ligi) ve buna ulaşmak istiyoruz. Bunun için yıllarca boyunca verdikleri destekten dolayı teşekkür etmek istediğim inanılmaz taraftarlarımızın her birine ihtiyacımız var" dedi.

DİĞER HEDEF HUMMELS

Sezon sonu itibarıyla bonservisi elinde olacak Reus konusunda Beşiktaş Yönetimi görüşmeleri hızlandırmaya karar verdi. Siyah-Beyazlılar, bu transferde tüm imkanları zorlayacak. Başkan Hasan Arat ve kurmayları, lig bitmeden Reus konusunda mutlu sona ulaşmak amacında. Reus'un yanı sıra Dortmund'un bir diğer sembol ismi Mats Hummels de siyah beyazlıların stoper hedefleri arasında yer alıyor.

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