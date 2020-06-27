Beşiktaş'tan Awaziem sürprizi

27 Haziran 2020 Cumartesi 13:47 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 13:47

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş’ta gündem stoper transferi... Yeni sezonda savunmada problem yaşamak istemeyen siyah beyazlılar radarına sürpriz bir ismi aldı.

Ajansspor’dan Salim Manav’ın haberine göre Kartal, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor’da tamamlayan ve şu anda Porto’dan La Liga ekibi Leganes’e kiralanan Chidozie Collins Awaziem’i gündemine aldı.

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları’nın Awaziem’in menajeriyle görüşme yaptığı ve Nijeryalı stoperin transferinin teknik direktör Sergen Yalçın’dan geçer not aldığı öğrenildi.

AWAZİEM KİMDİR?



Chidozie Awaziem (d. 1 Ocak 1997), Porto takımında defans pozisyonunda görev yapan Nijeryalı milli futbolcudur.

Profesyonel kariyerine Porto B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Porto, Nantes, Çaykur Rizespor ve Leganés kulüplerinde oynadı.

22 yaşındaki futbolcu bu sezon Leganes’te 24 maçta görev yaparken skora etki sağlayamadı.