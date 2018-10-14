Beşiktaş'tan Brahimi harekatı

BEŞİKTAŞ’IN Yacine Brahimi aşkı yeniden alevlendi. Siyah-Beyazlılar, Başkan Fikret Orman’ın 2 yıl önce Porto’dan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar’la birlikte transfer etmek istediği ancak alamadığı 28 yaşındaki Cezayirli futbolcu için bir kez daha düğmeye bastığı ortaya çıktı. Yönetim, Başkan Orman’ın talimatıyla Porto ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Brahimi’nin menajeri Luis Alonso’yu İstanbul’a davet etti. Menajer Alonso ile Ocak ayından sonra istediği takıma imza atabilecek olan yıldız oyuncunun şartlarını masaya yatıracak olan Beşiktaş’ın bu transfer için tüm imkanları zorlayacağı bildirildi. Kartal, Portekiz kulübü ile bonservis konusunda anlaşabilirse Orman’ın “Avrupa’da en beğendiğim isimlerden biri” diye nitelendirdiği Brahimi’ye Ocak’taki ara transfer döneminde anlaşamazsa, sezon sonunda renklerine bağlayacak.