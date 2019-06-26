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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni sözleşme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Burak Yılmaz'a 'Anlaşmanı 1 ya da 2 yıl uzatabiliriz' dediği öğrenildi.

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Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz'ın İtalya'ya transfer olacağı haberleri manşetleri süslerken, Başkan Fikret Orman önceki gün yaptığı açıklamada "Burak futbol Beşiktaş'ta bırakır" diyerek milli yıldızı bırakmayı düşünmediğini açıkça dile getirmişti.

Buna rağmen İtalyan medyası, ısrarla Burak Yılmaz'ın yeni sezonda Lecce formasını giyeceği yönünde haberler yapmaya devam edince; Başkan Fikret Orman'ın da Burak Yılmaz'a sürpriz bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Burak için "Kariyerine burada bitirmek üzere geldi. Müthiş bir Beşiktaşlı, müthiş bir profesyonel" diyen Başkan Fikret Orman'ın milli forvetle bir görüşme yaparak, "Sözleşmen seneye bitiyor. İstersen bir, hatta iki yıl daha uzatalım. Zaten Şenol hoca seni EURO 2020'den sonra, 2022 Dünya Kupası'na da götürmek istiyor" dediği ifade edildi. Burak Yılmaz'ın bu teklif karşısında Başkan Fikret Orman'a teşekkür ederek bunu çok ciddi bir şekilde düşünerek en kısa sürede yanıt vereceğini söylediği öğrenildi.

İKİ KRİTİK GÜN!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Burak'ı göndermeye yanaşmıyor ama İtalyanlar da Lecce iddiasını sürdürüyor.

La Gazzetta Dello Sport, Burak'ın Beşiktaş'ta çok iyi bir sözleşmesi olduğunun altını çiziyor buna rağmen İtalya'da oynama hevesinin ağır bastığını, Lecce ile birkaç yılı kapsayan bir anlaşmaya vardığını, hatta Beşiktaş kulübüyle bonservis sorununu çözmesi durumunda 2 gün içinde her şeyin netleşeceğini yazdı.

(Sabah)

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