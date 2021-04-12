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Spor

Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş'ın dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Cenk Tosun'un sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edildiği ve operasyonla bu bölgenin tamirinin yapıldığı açıklandı.

AA12 Nisan 2021 Pazartesi 17:23 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 17:23
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Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanan Cenk Tosun'un sağ dizinde tendon kopması tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, milli futbolcuya "geçmiş olsun" dilekleri iletilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan müsabakada sağ dizindeki yaralanma nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun'un yapılan değerlendirme neticesinde sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edilmiştir. Futbolcumuz Cenk Tosun'a, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Tekin Kerem Ülkü'nün de katıldığı operasyonda Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Prof. Dr. Alper Kaya tarafından patellar tendon tamiri uygulanmıştır. Cenk Tosun'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır."

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