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Spor

Beşiktaş'tan depremzedeler için yardım kampanyası

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında deplasman tribününün önünde Kızılay standı kurulacağını duyurdu.

AA25.01.2020  18:41 - Güncelleme: 25.01.2020  18:41

Beşiktaş Kulübü, pazar günü İzmir'de oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçında, Elazığ'da yaşanan depremde zarar görenler için kendilerine ayrılan deplasman tribününün önünde Kızılay standı kurulacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Göztepe-Beşiktaş maç öncesi ve sonrası, depremzede vatandaşlarımıza gönderilmesi için, kışlık kıyafetlerimizi bağışlamak üzere bize ayrılan tribünün önünde Kızılay standı açılacaktır. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz." denildi. 

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